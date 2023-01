Ukraine: Série de démissions de hauts responsables après un scandale de corruption lié à l’armée

Une série de hauts responsables ukrainiens ont été démis de leurs fonctions mardi dans la foulée d’une affaire de corruption concernant des approvisionnements de l’armée, premier scandale de cette ampleur depuis le début de l’invasion russe.

Parmi les responsables qui ont démissionné et dont les départs ont été aussitôt acceptés figurent le vice-ministre de la Défense Viatcheslav Chapovalov, qui était en charge de l’appui logistique des forces armées, le chef adjoint de l’administration présidentielle Kyrylo Tymochenko et le procureur général adjoint Oleksiï Symonenko. « Même si ces accusations sont infondées« , le départ de M. Chapovalov « permettra de préserver la confiance de la société et des partenaires internationaux ainsi que d’assurer l’objectivité » des efforts pour faire la lumière sur cette affaire, a assuré le ministère de la Défense dans un communiqué.

Ces annonces interviennent après que les autorités ont limogé un vice-ministre des Infrastructures ukrainien Vassyl Lozynsky soupçonné d’avoir reçu un pot-de-vin de 400.000 dollars pour « faciliter » l’achat de générateurs à des prix gonflés alors que le pays est confronté à de vastes coupures d’électricité suite aux frappes russes contre des infrastructures énergétiques. M. Tymochenko, un des rares collaborateurs du président en place depuis l’élection de M. Zelensky en 2019 et qui supervisait notamment des projets de reconstruction des installations endommagées par des frappes russes, a pour sa part figuré dans plusieurs scandales pendant et avant l’invasion de Moscou. En octobre, il a notamment été accusé d’utiliser un tout-terrain donné à l’Ukraine par le groupe General Motors à des fins humanitaires.

Après ces révélations, M. Tymochenko a annoncé transférer le véhicule vers une zone proche de la ligne de front. M.Symonenko a été lui accusé par un influent média ukrainien Ukraïnska Pravda, d’être récemment parti en vacances en Espagne alors que les déplacements à l’étranger sauf à des fins professionnelles sont normalement interdits pour les hommes ukrainiens en âge de combattre. Selon le média, il est parti en voiture appartenant à un homme d’affaires ukrainien et en compagnie d’un garde du corps de celui-ci. Le président Zelensky avait annoncé lundi soir qu’une série de responsables ukrainiens allaient quitter leur poste.

Approvisionnement de l’armée

Selon Taras Melnytchouk, représentant du gouvernement auprès du Parlement, les gouverneurs des régions de Dnipropetrovsk (centre) Valentin Reznitchenko, de Zaporijjia (sud) Oleksandre Staroukh, de Soumy (nord) Dmytro Jivytsky, de Kherson (sud) Iaroslav Ianouchevitch et de la capitale Kiev, Oleksiï Kouleba, vont quitter leurs postes. Valentin Reznitchenko a été accusé par plusieurs médias en novembre d’avoir attribué des contrats sur la réparation de routes portant sur des dizaines de millions d’euros à un groupe co-fondé par sa petite amie travaillant comme entraîneuse fitness. Selon des informations de presse, cet homme ainsi que ses confrères des régions de Soumy, Kherson et Zaporijjia figurent dans des enquêtes judiciaires, alors que le limogeage d’Oleksii Kouleba est lié à sa prochaine nomination au sein de l’administration présidentielle. Le gouvernement a également limogé le vice-ministre de la Défense Viatcheslav Chapovalov – dont la démission avait déjà été annoncée plus tôt mardi -, celui de la Politique sociale Vitali Mouzytchenko et deux vice-ministres du Développement territorial, Ivan Loukeria et Viatcheslav Negoda. Anatoliï Ivankevitch et Viktor Vychniov, tous deux chefs adjoints du service ukrainien des transports maritimes et fluviaux, ont également été démis de leurs fonctions.

Ces limogeages et démissions en cascade interviennent après des révélations de presse faisant état de prix gonflés dans un contrat d’approvisionnement alimentaire de l’armée ukrainienne, premier scandale de corruption à éclater depuis le début de la guerre au sein du ministère de la Défense. Le président Volodymyr Zelensky avait annoncé lundi soir une série de « décisions relatives au personnel » face à ce scandale. Les affaires de corruption étaient monnaie courante avant l’invasion russe de l’Ukraine.

Ce scandale intervient alors que Kiev réclame à ses alliés occidentaux, dont le soutien militaire et financier est crucial, l’envoi de centaines de chars pour faire face à Moscou.