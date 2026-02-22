Ukraine : Plusieurs explosions entendues à Kiev après une alerte aux missiles balistiques

Dimanche matin 22 février 2026, plusieurs détonations ont été entendues à Kiev, provoquant une vive inquiétude dans la capitale ukrainienne. Des journalistes présents sur place ont rapporté l’intensité des explosions, survenues aux premières heures de la journée.

Peu avant ces bruits d’explosion, les autorités locales avaient déclenché une alerte aérienne, signalant un risque de frappes avec des missiles balistiques. L’administration militaire de Kiev avait mis en garde la population contre l’éventualité d’un recours à ce type d’armement par les forces adverses.

Les explosions ont été perçues vers 04h00, heure locale (02h00 GMT), selon les témoins et les correspondants sur le terrain. L’alerte a ainsi précédé de peu les impacts audibles qui ont réveillé plusieurs quartiers de la ville.

À seulement deux jours du quatrième anniversaire du début de l’invasion russe, cet incident survient dans un contexte déjà tendu et sous haute surveillance. Aucune annonce officielle immédiate n’a, à ce stade, confirmé le bilan humain ou matériel des frappes.

Chronologie et réactions

Selon les informations rendues publiques par l’administration municipale, l’alerte aérienne visait explicitement la menace d’une utilisation d’armes balistiques par « l’ennemi », formulation employée par les autorités. L’ordre d’alerte a été diffusé quelques instants avant que les explosions ne se fassent entendre.

Les journalistes qui ont couvert les événements ont observé la succession des signaux sonores et des impacts auditifs dans la capitale. Les autorités locales restent mobilisées et la situation demeure suivie de près par les services de sécurité.