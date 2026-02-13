Ukraine : Négociations Moscou, Kiev et Washington à Genève les 17 et 18 février

Des délégations russes, ukrainiennes et américaines se sont retrouvées à Abou Dhabi ces dernières semaines pour mener deux séries de pourparlers visant à obtenir un arrêt des combats. Les discussions, organisées en plusieurs sessions, avaient pour objectif principal de jeter les bases d’une trêve entre les belligérants.

Ces initiatives diplomatiques se sont déroulées alors que les frappes russes se poursuivent, provoquant des pertes humaines et des destructions importantes. Le caractère meurtrier et ravageur des bombardements se manifeste notamment par des attaques répétées contre les installations électriques du pays.

Les dommages subis par le réseau énergétique ont des répercussions directes sur la vie quotidienne : coupures, difficultés d’accès aux services essentiels et fragilisation des infrastructures civiles. Dans ce contexte, la recherche d’un accord rencontre l’urgence humanitaire générée par ces dommages matériels et humains.

Enjeux et difficultés