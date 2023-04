Ukraine: les premiers missiles Patriot ont été livrés aux troupes de Zelensky

- Publicité-

Berlin a indiqué, ce mardi, avoir livré les missiles de défense aérienne Patriot à l’armée ukrainienne.

L’Allemagne a annoncé la livraison d’un système de défense antiaérienne Patriot et des missiles à l’Ukraine. Selon les informations obtenues du site officiel du ministère, un système de défense antiaérienne Patriot et des munitions ont été livrés à l’Ukraine dans le cadre du nouveau programme d’aide militaire promis.

D’autre part, l’Allemagne a également envoyé à l’Ukraine 16 camions Zetros et 2 autres véhicules pour la protection des frontières. Le gouvernement allemand avait approuvé l’envoi d’armes et d’équipements militaires d’une valeur de 2,7 milliards d’euros à l’Ukraine, des envois étalés entre le 1er janvier 2022 et le 17 avril 2023.



Now this is serious. Germany delivered first PATRIOT air defence system to Ukraine. pic.twitter.com/0e6iOhbBWa — Maria Avdeeva (@maria_avdv) April 18, 2023

Le gouvernement avait annoncé le 5 janvier 2023 qu’il enverra à l’Ukraine un système de défense antiaérienne Patriot. Il y a une semaine, Yury Ignat, le porte-parole du commandement de l’armée de l’air ukrainienne, avait annoncé ces livraisons à venir sans s’avancer sur la date.