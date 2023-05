Ukraine: les forces de Kiev assurent ne plus contrôler qu’une partie « insignifiante » de Bakhmout

- Publicité-

Le président ukrainien a démenti les informations russes, affirmant que le groupe paramilitaire Wagner avait pris Bakhmout. Si les troupes de Moscou sont dans la ville du Donbass, elle « n’est pas occupée », a assuré Volodymyr Zelensky.

« Bien que nous ne contrôlions désormais qu’une partie insignifiante de Bakhmout, l’importance de sa défense reste d’actualité », a déclaré le commandant des forces terrestres ukrainiennes, dimanche 21 mai, sur Telegram. S’exprimant après que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a démenti la prise totale de la ville dévastée de l’est de l’Ukraine, revendiquée la veille par Wagner et les autorités russes, Oleksandre Syrsky a ajouté que l’armée ukrainienne continue « à avancer sur les flancs dans la banlieue de Bakhmout ».

« Il ne reste plus « rien » à Bakhmout »

Dimanche, Volodymyr Zelensky a déclaré en marge du sommet du G7 qu’il ne restait « rien » dans la ville, et qu’« aujourd’hui, Bakhmout n’est que dans nos cœurs ». « Bakhmout est-elle encore aux mains de l’Ukraine ? Les Russes disent avoir pris Bakhmout », lui ont demandé des journalistes.

Le chef d’Etat a répondu : « Je ne pense pas », sans que l’on sache vraiment s’il répondait à la première ou à la seconde partie de la question. Le président ukrainien a ensuite « démenti la capture de Bakhmout », selon des précisions apportées par son porte-parole, Serguiï Nykyforov.

Moscou revendique la capture totale de Bakhmout

Moscou a revendiqué samedi soir la prise totale de cette ville. « A la suite des actions offensives des unités d’assaut de Wagner, avec le soutien de l’artillerie et de l’aviation de l’unité ‘Sud’, la libération de la ville d’Artemovsk

est totale », a affirmé le ministère de la Défense russe.