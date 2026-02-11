Benin Web TV
LIVE

Ukraine : les élections ne seront possibles que lorsque la situation sécuritaire le permettra

Mercredi, un responsable ukrainien de haut rang a indiqué à l’AFP que l’organisation d’un scrutin dépendra prioritairement de l’évolution de la sécurité sur le territoire. Sa déclaration faisait suite à un article du Financial Times évoquant la possibilité pour Kiev de tenir une élection présidentielle avant la mi-mai.

Ousmane Traoré SambaVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Actus
176vues
Ukraine : les élections ne seront possibles que lorsque la situation sécuritaire le permettra
Publicité
1 min de lecture
Google News

Mercredi, un responsable ukrainien de haut rang a indiqué à l’AFP que l’organisation d’un scrutin dépendra prioritairement de l’évolution de la sécurité sur le territoire. Sa déclaration faisait suite à un article du Financial Times évoquant la possibilité pour Kiev de tenir une élection présidentielle avant la mi-mai.

Selon ce responsable, il convient de programmer le vote dès que les conditions le permettront, mais il a souligné qu’un calendrier précipité n’est pas envisageable tant que la sûreté ne sera pas assurée.

Par ailleurs, il a insisté — sous couvert d’anonymat — sur le fait que les attaques et les pressions exercées par les forces russes continuent, et qu’aucun signe clair ne laisse penser que Moscou cherche à mettre un terme au conflit.

Publicité

La mise en garde de l’autorité ukrainienne s’inscrit dans un climat où la tenue d’un rendez‑vous électoral soulève des questions pratiques et sécuritaires. En réponse aux spéculations médiatiques, elle réaffirme la priorité donnée à la protection des citoyens et du processus démocratique plutôt qu’à le respecter à tout prix. L’accent mis sur la condition de sécurité illustre également la difficulté de concilier attentes politiques internes et réalités militaires sur le terrain.

Articles liés

Madagascar : le cyclone Gezani a frappé avec une intensité extrêmeFrance : Julia Simon championne olympique de l’individuel (15 km) aux JO 2026France : la Cour de cassation confirme définitivement le non-lieu dans l’affaire Adama TraoréAllemagne : un Américain condamné à deux ans et huit mois pour avoir offert ses services au renseignement chinois
Merci pour votre lecture — publicité