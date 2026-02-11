Ukraine : les élections ne seront possibles que lorsque la situation sécuritaire le permettra

Mercredi, un responsable ukrainien de haut rang a indiqué à l’AFP que l’organisation d’un scrutin dépendra prioritairement de l’évolution de la sécurité sur le territoire. Sa déclaration faisait suite à un article du Financial Times évoquant la possibilité pour Kiev de tenir une élection présidentielle avant la mi-mai.

Selon ce responsable, il convient de programmer le vote dès que les conditions le permettront, mais il a souligné qu’un calendrier précipité n’est pas envisageable tant que la sûreté ne sera pas assurée.

Par ailleurs, il a insisté — sous couvert d’anonymat — sur le fait que les attaques et les pressions exercées par les forces russes continuent, et qu’aucun signe clair ne laisse penser que Moscou cherche à mettre un terme au conflit.

