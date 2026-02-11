Ukraine : les élections ne seront possibles que lorsque la situation sécuritaire le permettra
Mercredi, un responsable ukrainien de haut rang a indiqué à l’AFP que l’organisation d’un scrutin dépendra prioritairement de l’évolution de la sécurité sur le territoire. Sa déclaration faisait suite à un article du Financial Times évoquant la possibilité pour Kiev de tenir une élection présidentielle avant la mi-mai.
Selon ce responsable, il convient de programmer le vote dès que les conditions le permettront, mais il a souligné qu’un calendrier précipité n’est pas envisageable tant que la sûreté ne sera pas assurée.
Par ailleurs, il a insisté — sous couvert d’anonymat — sur le fait que les attaques et les pressions exercées par les forces russes continuent, et qu’aucun signe clair ne laisse penser que Moscou cherche à mettre un terme au conflit.
La mise en garde de l’autorité ukrainienne s’inscrit dans un climat où la tenue d’un rendez‑vous électoral soulève des questions pratiques et sécuritaires. En réponse aux spéculations médiatiques, elle réaffirme la priorité donnée à la protection des citoyens et du processus démocratique plutôt qu’à le respecter à tout prix. L’accent mis sur la condition de sécurité illustre également la difficulté de concilier attentes politiques internes et réalités militaires sur le terrain.