Ukraine : le secrétaire général de l’Otan Jen Stoltenberg en visite surprise à Kiev

Jean Stoltenberg est arrivé dans la capitale ukrainienne, jeudi 20 avril 2023, pour une visite surprise. Il s’est notamment recueilli devant un mémorial en l’honneur de soldats ukrainiens tombés au combat.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, est à Kiev pour sa première visite depuis le début de l’invasion russe il y a plus d’un an, a indiqué un responsable de l’Alliance atlantique.

⚡️Jens Stoltenberg arrives in Kyiv.



The NATO Secretary-General was seen by a Kyiv Independent journalist on the morning of April 20 paying tribute to fallen Ukrainian soldiers on St Michael's Square in central Kyiv. pic.twitter.com/QhY515J305