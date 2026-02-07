Ukraine : le réseau énergétique du pays à nouveau visé par une vaste attaque russe

Dans la matinée du samedi 7 février, l’Ukraine a subi un important assaut visant son infrastructure électrique, entraînant des pannes d’électricité dans une large partie du pays, a indiqué le gestionnaire ukrainien du réseau électrique, selon une dépêche de l’AFP.

Ukrenergo a fait savoir via Telegram que les installations du système de distribution avaient été lourdement endommagées par l’agresseur et que, pour éviter des dégâts supplémentaires, des coupures programmées ont été mises en place dans la majorité des régions.

Parallèlement, l’armée polonaise a annoncé avoir envoyé des avions pour sécuriser son espace aérien — une mesure récurrente lorsque des frappes russes menacent la partie occidentale de l’Ukraine.

Impact et réaction

Les interruptions d’approvisionnement risquent de toucher des services essentiels et de compliquer les opérations de réparation sur le terrain, alors que les équipes techniques cherchent à évaluer l’étendue des défaillances et à rétablir progressivement l’électricité.

Ce nouvel épisode s’inscrit dans une série d’attaques répétées contre des infrastructures civiles, qui suscitent des mesures de protection et une vigilance accrue des pays voisins. Les autorités ukrainiennes et les partenaires régionaux suivent de près l’évolution de la situation pour coordonner les secours et les réponses appropriées.