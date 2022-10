Ukraine: le pont de Crimée, stratégique dans le conflit, gravement endommagé (Vidéo)

Un incendie s’est déclaré sur le vaste pont automobile et ferroviaire reliant la Crimée ukrainienne annexée par la Russie et le territoire russe forçant l’arrêt du trafic, selon les autorités russes. « Une citerne de carburant a pris feu en queue d’un train », ont indiqué les chemins de fer de Crimée.

Débris et panaches de fumée au-dessus de la mer d’Azov. Le pont de Crimée, en Ukraine, a été touché par l’explosion d’un véhicule piégé, samedi 8 octobre, vers 5h du matin. La construction, surplombant le détroit de Kertch sur 19 kilomètres, a été inaugurée en mai 2018 par Vladimir Poutine. Le président de la Fédération de Russie était alors venu baptiser le plus long pont d’Europe, qui enfonçait le clou de l’annexion de la Crimée, en mars 2014.

Very clear view of the vehicle portion of the bridge that collapsed and the railway portion on fire. pic.twitter.com/fYsLJuHRcE — Rob Lee (@RALee85) October 8, 2022

Au-delà du symbole, il s’agit surtout d’un point stratégique. Étant la seule voie terrestre qui relie la Russie à la Crimée, le pont est crucial pour l’acheminement de troupes russes et d’équipement militaire. Sa construction, étendue sur trois ans et financée par la Russie, avait nécessité 15.000 ouvriers. D’après les autorités russes, plus de 15 millions de véhicules ont franchi le détroit de Kertch par le pont, depuis 2018.

#NEWS Since opening of the #CrimeanBridge🇷🇺 in 2018, more than 1⃣5⃣million cars have passed through it, including more than 2⃣million trucks and 175 thousand buses!

— Russia's MFA in Crimea🇷🇺 (@PMSimferopol) July 5, 2021

La destruction du pont n’a pas été revendiquée par l’Ukraine. Néanmoins, elle a été saluée par Mikhaïlo Podoliak, un conseiller du président ukrainien, Volodymy Zelensky. « Tout ce qui est illégal doit être détruit, tout ce qui a été volé doit être rendu à l’Ukraine », a-t-il commenté sur Twitter.

L’attaque du pont a été qualifiée de « coup des vandales ukrainiens », par le chef de l’assemblée de Crimée, Vladimir Konstantinov. Pour l’heure, la circulation ferroviaire et routière sur le pont est à la halte. Des ferries sont néanmoins mis en place pour assurer la traversée du détroit. La Russie a lancé une enquête sur l’origine de l’explosion.