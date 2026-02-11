Ukraine : Le Parlement européen approuve un prêt de 90 milliards d’euros

Mercredi, les députés européens ont donné leur feu vert à une opération financière de 90 milliards d’euros visant à soutenir l’Ukraine dans son affrontement avec la Russie, notamment pour l’acquisition de matériels militaires.

Le projet a passé l’étape du vote avec 458 voix favorables ; 140 élus s’y sont opposés et 44 ont choisi de s’abstenir, traduisant des divisions au sein de l’hémicycle sur la méthode et l’ampleur de l’aide.

La somme prévue doit couvrir la période 2026-2027 et vise à assurer des ressources rapides et conséquentes destinées au renforcement des capacités ukrainiennes.

Modalités de financement et enjeux

Pour réunir ces fonds, l’Union européenne émettra des titres sur les marchés financiers, mobilisant ainsi la capacité d’emprunt communautaire. Les charges liées aux intérêts de cette dette seront prises en charge par le budget de l’UE, selon les modalités arrêtées lors du vote.

Cette solution permet de concentrer un volume important d’aide sans passer exclusivement par des contributions supplémentaires des États membres à court terme. Les débats qui ont entouré le scrutin ont porté sur la nature du soutien — prêt plutôt que subvention — et sur les conséquences budgétaires pour l’Union elle-même.

La décision marque une étape politique forte en faveur de Kyiv, même si sa mise en œuvre demandera encore des formalités administratives et financières avant que les fonds ne puissent être effectivement mobilisés.