Ukraine : le chef de l’OTAN en visite à Kiev après une attaque massive russe

Le secrétaire général de l’Otan, Mark Rutte, s’est rendu à Kiev mardi 3 février 2026, en pleine journée marquée par une nouvelle offensive russe de grande ampleur. Son arrivée intervient quelques heures seulement après des frappes qui ont laissé une partie de la capitale sans chauffage, alors que la région subissait des températures exceptionnellement basses.

Sécurité
Les dégâts causés par l’attaque ont privé certains quartiers des services de chaleur essentiels, mettant en difficulté des habitants déjà confrontés à des conditions climatiques hivernales extrêmes. Sur place, les images et témoignages ont montré des rues froides et des infrastructures énergétiques fragilisées par les bombardements.

Pour marquer son geste, Mark Rutte a accompagné le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans un hommage sur la place centrale de Kiev. Les deux responsables ont déposé des bougies devant un monument improvisé en mémoire des soldats ukrainiens tombés depuis le début de l’invasion russe.

Un geste relayé en ligne

La scène a été partagée par Volodymyr Zelensky sur ses comptes de réseaux sociaux, sous la forme d’une vidéo montrant l’hommage et l’émotion présente lors du dépôt des bougies. Ce geste symbolique s’inscrit dans un contexte lourd, où la diplomatie et les marques de solidarité se déroulent au milieu d’une situation sécuritaire et humanitaire tendue.

