Ukraine: la Russie entame l’évacuation de son personnel diplomatique

La Russie a entamé l’évacuation de son personnel diplomatique. L’information a été confirmée par le porte-parole de l’ambassade russe à Kiev, Denis Golenko.

La Russie a commencé, mercredi 23 février, l’évacuation de son personnel diplomatique d’Ukraine, pays dont Moscou est accusé de préparer l’invasion. Le drapeau russe ne flotte plus sur le toit de la représentation russe dans la capitale ukrainienne et plusieurs personnes en sont sorties avec des valises. Le porte-parole de l’ambassade russe à Kiev, Denis Golenko, a affirmé au micro de l’AFP que l’évacuation est en cours.

Mardi, la Russie a annoncé son intention d’évacuer ses diplomates d’Ukraine, accusant les autorités locales de ne pas faire le nécessaire pour garantir leur sécurité. Cette décision intervient après que le Parlement russe a autorisé le président Vladimir Poutine à déployer des soldats russes en territoire ukrainien dans la foulée de la reconnaissance de l’indépendance des régions séparatistes de Donetsk et Lougansk dans l’est de l’Ukraine.

L’Ukraine et les Occidentaux accusent Moscou de préparer une offensive militaire contre l’Ukraine après avoir massé 150.000 soldats aux frontières de ce pays. Ces dernières semaines, plusieurs pays occidentaux ont procédé à l’évacuation des familles de leurs diplomates en Ukraine ou déplacé leur ambassade de Kiev à Lviv, ville située dans l’ouest de ce pays et jugée plus sûre en cas d’attaque russe.