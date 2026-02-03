Ukraine : la Russie a mené des frappes nocturnes sur l’énergie les plus puissantes de 2026

Dans la nuit du lundi 2 au mardi 3 février 2026, la Russie a mené une série de frappes visant les infrastructures énergétiques ukrainiennes, qualifiées par l’opérateur DTEK de la plus violente offensive touchant ce secteur depuis le début de l’année.

Sur son compte Telegram, la société privée a fait état de dégâts considérables sur plusieurs installations de production d’électricité, précisant que des centrales avaient été fortement touchées au cours des attaques nocturnes.

Parmi les sites affectés, DTEK cite des installations situées à Kiev, Kharkiv, Odessa et Dnipro, évoquant notamment des dommages sur des centrales électriques et des unités thermiques réparties dans ces régions.

Conséquences et préoccupations

Si l’entreprise n’a pas fourni de bilan chiffré détaillé, elle souligne néanmoins l’ampleur des perturbations causées au réseau de production. De telles attaques, surtout en plein hiver, risquent d’alourdir la pression sur l’approvisionnement en électricité et de compliquer les opérations de réparation et de maintenance.

La plateforme Telegram, où DTEK a diffusé son communiqué, sert désormais de canal d’information fréquent pour les opérateurs et autorités ukrainiennes; l’alerte lancée par l’entreprise met en lumière la vulnérabilité des infrastructures face aux frappes ciblées. Les équipes techniques devront rapidement évaluer l’étendue des dégâts pour planifier la remise en service progressive des unités touchées.