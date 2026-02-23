Ukraine : la reconstruction après-guerre estimée à plus de 500 milliards d’euros sur dix ans

Un rapport conjoint du gouvernement ukrainien, de la Banque mondiale, de l’Union européenne et des Nations unies, rendu public le lundi 23 février 2026, estime que la reconstruction de l’Ukraine après le conflit nécessitera près de 588 milliards de dollars étalés sur dix ans.

Ce montant — chiffré précisément à 587,7 milliards de dollars — représente une somme colossale : selon les auteurs de l’étude, il équivaut à environ trois fois le produit intérieur brut prévu de l’Ukraine pour 2025.

Les auteurs signalent que l’ampleur financière demandée pour remettre le pays sur pied n’a cessé d’augmenter au fil des évaluations, et que ces besoins s’inscrivent sur un horizon décennal afin de permettre une reconstruction durable et progressive.

Le rapport détaille également la répartition sectorielle des dépenses attendues : les infrastructures de transport concentreraient la plus grande part des besoins, suivies par l’énergie, le logement, l’appareil productif (commerce et industrie) et l’agriculture — des secteurs jugés essentiels pour relancer l’économie et garantir la résilience.

Montants par secteur et enjeux prioritaires

Les transports figurent en tête des priorités financières avec un besoin estimé à environ 96 milliards de dollars, un poste justifié par la remise en état des routes, ponts, voies ferrées et ports indispensables à la circulation des personnes et des marchandises.

Viennent ensuite le secteur énergétique (quelques 77 milliards de dollars) et le logement (également autour de 77 milliards), qui requièrent des investissements lourds pour restaurer l’approvisionnement, moderniser les réseaux et reloger des populations touchées.

