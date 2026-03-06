Ukraine : la Hongrie accusée d’avoir pris en otage sept employés d’Oschadbank à Budapest

Vendredi 6 mars 2026, le chef de la diplomatie ukrainienne a accusé les autorités hongroises d’avoir détenu, à Budapest, sept ressortissants ukrainiens, qualifiant cette situation d’enlèvement politique.

Andriï Sybiga, dans un message publié sur X, précise que les personnes arrêtées travaillaient pour Oschadbank, la banque d’État ukrainienne, et se trouvaient à bord de deux véhicules transportant des fonds en transit entre l’Autriche et l’Ukraine.

Le ministre indique que les motifs de cette interpellation restent inconnus et que l’on ne connaît pas non plus l’état de santé des intéressés, informations qu’il a demandées à obtenir au plus vite.

Dans la même publication, Andriï Sybiga a appelé à la libération immédiate des sept employés, en exigeant des éclaircissements sur les circonstances de leur arrestation.

Échos diplomatiques et questionnements

La révélation place immédiatement la relation bilatérale sous tension et soulève des interrogations sur les contrôles transfrontaliers des transports de fonds et la protection des personnels bancaires en mission. Du côté ukrainien, la situation est présentée comme urgente et nécessite, selon le ministre, une réponse rapide des autorités hongroises.

Pour l’heure, la déclaration du ministre ukrainien reste la source principale de l’information publique ; aucun commentaire officiel de Budapest n’est mentionné dans ce communiqué.