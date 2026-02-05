Benin Web TV
Ukraine : Kiev annonce la fin des pourparlers à Abou Dhabi

Ousmane Traoré SambaVoir tous ses articles
Des équipes ukrainiennes, russes et américaines ont conclu, ce jeudi 5 février 2026, une série d’échanges tenus à Abou Dhabi visant à explorer des pistes de sortie au conflit en Ukraine. Les séances, organisées sur deux jours, n’ont abouti pour l’instant à aucune annonce publique détaillée.

La responsable de la communication auprès de la délégation ukrainienne, Diana Davitian, a informé la presse que les entretiens avaient été suspendus à l’issue de cette période. Elle précisait que le chef de la délégation ukrainienne, Roustem Oumerov, était représenté lors de ces rencontres par une équipe diplomatique conduite à la fois sur les aspects politiques et sécuritaires.

Selon Mme Davitian, Kiev se réserve le soin de fournir ultérieurement des informations complémentaires sur le contenu et les suites possibles des discussions. Aucune déclaration conjointe entre les parties n’a été rendue publique dans l’immédiat.

Cadre et enjeux

Les négociations, qui ont rassemblé des délégations de trois pays, s’inscrivent dans une série d’efforts internationaux visant à créer des ouvertures pour un règlement du conflit. Les autorités ukrainiennes n’ont pas détaillé les points évoqués ni précisé si d’autres rencontres suivront à court terme.

