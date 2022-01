Ukraine: Jean-Yves Le Drian et son homologue allemande annoncés en Ukraine

Les ministres des affaires étrangères de la France et de l’Allemagne se rendront en Ukraine les 7 et 8 février pour réitérer le soutien de leur pays et de l’OTAN à l’Ukraine, dans la crise avec Moscou.

« J’ai assuré aujourd’hui Dmytro Kuleba [le ministre des affaires étrangères ukrainien] de nos pleins appui et solidarité avec l’Ukraine. Notre mobilisation se poursuit, notamment dans le “format Normandie”, pour la désescalade des tensions, a écrit sur Twitter, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian. Je me rendrai en Ukraine les 7 et 8 février avec Annalena Baerbock. ».

Dans la crise avec la Russie, l’Ukraine bénéficie du soutien de l’OTAN. « la France était prête, si l’OTAN le décidait, à déployer des éléments militaires en Roumanie, pays frontalier de l’Ukraine, pour pouvoir contribuer à cette réassurance », a rappelé la ministre française, Florence Parly. La ministre dit s’être rendue en Roumanie jeudi pour « échanger sur cette question ». Une réunion doit avoir lieu « très prochainement avec les membres de l’OTAN ».

Les Etats-Unis qui sont également impliqués dans la crise, sont en passe de déployer des soldats face au déploiement des soldats russes en Europe de l’Est: « Je vais envoyer des troupes américaines en Europe de l’Est et dans les pays de l’OTAN prochainement, pas beaucoup. », a déclaré le président américain, Joe Biden.

Vendredi, le président Français Emmanuel Macon a appelé son homologue russe, Vladimir Poutine à « respecter la souveraineté des Etats » en évoquant les troupes massées par la Russie à la frontière ukrainienne. Il a discuté ensuite avec le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, auprès duquel il a réaffirmé la solidarité de la France.