Ukraine: Facebook va autoriser les discours de haine contre les russes et les appels à la mort de Poutine

Cette nouvelle politique du groupe Meta en violation de ses propres règles vient montrer à quel point la guerre de communication entre l’Occident et la Russie est encore grande. Aussi, ceci fait suite à la suspension par Meta de ses plateformes, des médias d’Etat russes, dont RT et Sputnik dans l’Union européenne.

La Russie n’est pas restée sans réagir face à cette nouvelle politique de Meta et a interpellé le gouvernement américain à le rappeler à l’ordre afin de mettre fin aux « activités extrémistes » de Meta. « Les utilisateurs de Facebook et d’Instagram n’ont pas donné aux propriétaires de ces plateformes le droit de déterminer les critères de vérité et d’opposer les nations les unes aux autres », a déclaré l’ambassade sur Twitter dans un message également partagé par leur bureau en Inde.

Reuters a intercepté des messages électroniques internes que Meta a envoyé à ses modérateurs de contenu, dans lesquels le groupe propriétaire de Facebook et d’Instagram, indique qu’il autorise les appels à la haine et à la violence contre les russes, les soldats russes. Aussi le groupe laissera passer les messages appelant à la mort du président russe Vladimir Poutine ou au président biélorusse Alexandre Loukachenko.

