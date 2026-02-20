Ukraine : États-Unis et Russie demandent le retrait total des troupes ukrainiennes du Donbass, affirme Zelensky

Dans un entretien accordé à l’AFP vendredi 20 février, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a relaté que les États-Unis et la Russie exigent d’Kyiv qu’il retire entièrement ses forces de la zone orientale connue sous le nom de Donbass afin d’obtenir la fin des hostilités.

Selon le chef de l’État ukrainien, les deux puissances auraient présenté le retrait complet comme la voie la plus rapide pour faire cesser les combats « dès demain », une condition qu’il a rapportée à la presse lors de cet échange.

Le Donbass désigne le vaste bassin minier et industriel qui comprend les oblasts de Louhansk et de Donetsk, territoire au centre des affrontements entre forces ukrainiennes et forces pro-russes.

Dans cette configuration, la province de Donetsk conserve désormais moins de 20 % de sa superficie sous administration ukrainienne, d’après les informations fournies par le président.

Implications politiques et militaires

Un retrait total des troupes ukrainiennes du Donbass soulèverait des questions majeures sur le plan stratégique et politique, car il reviendrait à céder le contrôle d’une zone clé du front et modifierait sensiblement l’équilibre territorial en présence.

Sur le plan diplomatique, la proposition mettait en lumière la complexité des pressions exercées simultanément par Washington et Moscou sur Kyiv, et les difficiles choix auxquels sont confrontées les autorités ukrainiennes entre considérations militaires, souveraineté nationale et recherche d’un arrêt rapide des combats.