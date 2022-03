Ukraine: des émissaires de l’Union Européenne attendus à Kiev

Les Premiers ministres polonais, tchèque et slovène se rendront à Kiev ce mardi, pour réitérer le soutien de l’Union Européenne à l’Ukraine, déchirée par les bombardements russes.

L’Union Européenne fait preuve d’empathie à l’Ukraine qui traverse une période douloureuse depuis le début de l’invasion russe. Après plusieurs manœuvres diplomatiques et prise de sanctions à l’encontre de la Russie, le bloc européen a dépêché ce mardi, une délégation à Kiev.

La délégation européenne va s’imprégner davantage de la situation actuelle de l’Ukraine et « réaffirmer le soutien sans équivoque de l’ensemble de l’Union européenne à la souveraineté et à l’indépendance de l’Ukraine et de présenter un vaste ensemble de mesures de soutien à l’État et à la société ukrainiens. ». La délégation est composée des Premiers ministres polonais, tchèque et slovène. Ses trois personnalités seront en Russie en qualité de représentants du Conseil européen.

Kiev a été frappé par trois explosions en ce 20ème jour de guerre. Les Russes poursuivent leurs assauts et à Dnipro, les autorité locales déplorent des « destructions massives » à l’aéroport. En parallèle des attaques, les pourparlers doivent reprendre aujourd’hui.