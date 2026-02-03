Ukraine : alerte à Kiev pour menace de frappe balistique pendant la visite du chef de l’Otan

Mardi 3 février 2026, la capitale ukrainienne a été parcourue par une alerte signalant un risque de frappe de missile balistique, alors que le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutté, se trouvait en visite à Kiev, ont constaté des journalistes de l’AFP sur place.

La mairie a diffusé un message invitant la population à se mettre à l’abri jusqu’à la levée de l’alerte, pendant que les sirènes retentissaient dans plusieurs quartiers de la ville. Les autorités locales ont insisté sur la nécessité de rester dans les abris tant que l’alerte restait active.

Il convient de rappeler que la mise en alerte ne signifie pas automatiquement qu’une attaque aura lieu : de nombreux signaux d’alerte sont déclenchés par précaution ou en réponse à des indications incertaines, sans déboucher sur des frappes effectives.

