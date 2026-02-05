Ukraine : 1100 immeubles résidentiels à Kiev sans chauffage pendant au moins deux mois après les attaques russes

À Kiev, plus de 1 100 immeubles d’habitation risquent de rester sans chauffage pendant au moins deux mois, a prévenu jeudi la municipalité. La source d’approvisionnement thermique qui desservait ces logements a été gravement touchée lors d’une attaque russe récente.

Le maire Vitali Klitschko a indiqué sur les réseaux sociaux que les installations de la centrale ont subi des dégâts « critiques » et que la remise en état des systèmes et des équipements exigerait un délai minimum de deux mois.

Cette panne survient alors que la capitale fait face à la saison froide, ce qui intensifie le risque de conséquences sanitaires et sociales pour les résidents des immeubles concernés.

Enjeux et calendrier des réparations

Selon les informations publiées par la mairie, la complexité des dommages impose une intervention lourde pour rétablir la fourniture. Les autorités locales évoquent un chantier étalé sur plusieurs semaines afin de remplacer ou réparer les composants affectés.

Les détails sur les mesures d’urgence envisagées pour atténuer l’impact sur la population n’ont pas été précisés dans le message du maire. Les services municipaux et les opérateurs énergétiques vont devoir coordonner les opérations de réparation tout en gérant la situation immédiate des ménages privés de chaleur.