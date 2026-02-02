Udinese – AS Roma (J23 Serie A) : chaîne et horaire de diffusion

Ce soir, pour la 23e journée de Serie A, l’Udinese (10e) reçoit l’AS Roma (3e) à Udine. Le coup d’envoi est fixé à 19h45 GMT dans un match qui pourrait peser lourd dans la course aux premières places.

Dirigée par Gian Piero Gasperini, la Roma vise à consolider sa présence sur le podium et à gérer au mieux l’écart réduit qui la sépare de Naples et de la Juventus. Les Romains misent particulièrement sur une assise défensive renforcée ces dernières semaines pour tenir tête à un déplacement qui s’annonce exigeant.

De son côté, l’Udinese tente d’affirmer son évolution sous Kosta Runjaić et de capitaliser sur l’avantage du terrain pour contrecarrer les ambitions des gros du championnat. Les hommes de Frioul souhaitent transformer les progrès observés en résultats probants face à un adversaire direct dans la lutte pour les places d’honneur.

Chaînes de diffusion