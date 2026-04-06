UCAD au Sénégal : pavillons fermés, les étudiants exigent des réponses sous 48h et menacent

Au campus de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD), le Collectif des Amicales réclame la réouverture immédiate des pavillons F et B, donne 48 heures aux autorités pour répondre, demande des indemnisations pour les biens détruits et la prise en charge des blessés, et annonce une suspension des activités socio‑pédagogiques le 9 avril 2026 tout en précisant que les examens seront maintenus.

Dans un communiqué rendu public, le Collectif met en cause le Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD), qu’il accuse d’avoir maintenu fermés les deux pavillons sans justification, une mesure qualifiée d’arbitraire et attentatoire aux droits fondamentaux des étudiants.

Les représentants étudiants exigent donc la réouverture immédiate des pavillons concernés et ont fixé un ultimatum de 48 heures aux autorités compétentes. À défaut de réponse satisfaisante, ils menacent d’intensifier leurs actions.

Le texte réclame aussi des compensations pour les étudiants qui auraient perdu du matériel lors des récents heurts : ordinateurs, téléphones, motos et documents académiques figurent parmi les biens cités comme détruits lors d’interventions des forces de défense et de sécurité.

Soins, bourses et mobilisation

Le Collectif demande en outre une prise en charge médicale urgente des blessés, évoquant des cas de fractures, de traumatismes et d’autres séquelles, et dénonçant ce qu’il qualifie d’absence d’assistance depuis les incidents.

Après plusieurs semaines de silence volontaire destinées à favoriser le dialogue, les étudiants estiment constater un manque de réaction des autorités. Ils réclament le paiement intégral des rappels de bourse et rejettent toute réforme qui ne serait pas discutée avec leurs représentants.

Pour marquer leur colère et rendre hommage à Abdoulaye Ba, décédé lors des événements du 9 février, le Collectif a décrété une cessation des activités socio‑pédagogiques pour 24 heures le 9 avril 2026, qualifiée de « journée noire » ; il précise que les examens se dérouleront normalement pendant cette journée.

Le Collectif invite la communauté estudiantine à se mobiliser et à faire preuve de solidarité pour la défense de leurs droits