U20 : doublé d’Omer, le Soudan bat Djibouti 3-0 avant l’Ouganda

Le Soudan a dominé Djibouti 3-0, jeudi 17 septembre à Dar es Salaam, pour son entrée dans le tournoi qualificatif CECAFA à la CAN U20 2027 . Wail Galal Omer a inscrit un doublé et placé les jeunes Soudanais à hauteur de l’Ouganda avec trois points dans le groupe B.

Omer a ouvert le score dès la 8e minute avant qu’Ibrahim Samani ne double l’avantage neuf minutes après la reprise. L’attaquant soudanais a ensuite signé son deuxième but à la 84e minute pour sceller la victoire.

Le Soudan affiche ainsi trois buts marqués et aucun encaissé après son premier match. L’Ouganda compte également trois points et une différence de buts de +3, mais reste devant grâce à ses quatre buts inscrits lors de son succès 4-1 contre Djibouti.

Djibouti termine sa phase de groupes sans point après deux défaites et est éliminé. Le Soudan jouera sa qualification samedi 19 septembre contre l’Ouganda dans un duel qui doit départager les deux équipes en tête du groupe B.

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Les trois vainqueurs de groupe et le meilleur deuxième accéderont aux demi-finales prévues le 22 septembre. Les deux finalistes décrocheront les places de la zone CECAFA pour la CAN U20 2027 au Ghana.