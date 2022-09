Tyrese Gibson condamné à payer 209 000 $ de pension alimentaire après son divorce

La conflit qui oppose l’acteur Tyrese à son ex-épouse, Samantha Lee Gibson depuis plusieurs mois a finalement connu son épilogue ce mardi 29 août en Géorgie. Après des mois de confrontation au tribunal, le juge a condamné la star américaine à payer mensuellement 10 690 $ de pension alimentaire à la mère de sa fille.

Tyrese Gibson est désormais officiellement célibataire. La juge a statué sur leur divorce ce mardi, en condamnant l’acteur de Fast and Furious a payer une somme mensuelle de 10 690 $ à son ex épouse en guise de pension alimentaire.

Le juge a également conseillé à l’ancien couple de ne pas se disputer devant leur fille et a ajouté que Tyrese devrait s’estimer heureux si son ex emménage dans une maison plus agréable, car cela signifie qu’elle offre un meilleur niveau de vie à sa fille.

« Personne n’a gagné ici et personne n’a perdu. Seul l’enfant de 3 ans a perdu, parce qu’elle n’aura plus la chance de voir ses parents ensemble. Minimisez les effets de cette perte. Minimisez-la de toutes les manières, formes et formes que vous pouvez. »

Le problème de pension alimentaire pour enfants remonte au moment où Samantha a demandé le divorce pour la première fois en septembre 2020, ce qui signifie que son ex-mari lui doit une somme forfaitaire de 209 000 $. Cependant, le juge a réduit le montant de 46 000 $ après avoir appris que la star de » Morbius » avait payé la voiture de Samantha au cours des deux dernières année.

Samantha a demandé le divorce en septembre 2020 et a affirmé que Tyrese l’avait enfermée hors de la maison. Mais le rappeur nominé plus de 5 fois aux Grammy Awards a nié les accusations.

Pour rappel, les deux anciens tourtereaux se sont mariés le jour de la Saint-Valentin en 2017 deux ans après leur première rencontre en 2015. Ils ont eu une fille de 3 ans nommée Soraya.