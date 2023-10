Tyldah dévoile son clip « Géant », un mélange éclectique de sonorités afro-beat, de pop et de … (vidéo)

- Publicité-

Après son parcours très remarqué au concours The Voice Afrique Francophone en 2020, Tyldah est devenue une figure incontournable de l’industrie musicale béninoise. Le lundi 2 octobre 2023, la chanteuse a dévoilé son nouveau clip « Géants », dont la présentation a été faite au public à la discothèque « Le Black » à Cotonou.

Lundi dernier, la talentueuse artiste Mathilde Agboton Géo Toussaint, connue sous son nom de scène Tyldah, a rendu public le clip de sa chanson « Géants », sorti l’été dernier à La Réunion en France. Sans surprise, il s’agit d’un mélange éclectique de sonorités afro-beat, de pop et de musique créole. Ce cocktail musical unique reflète la passion de l’artiste pour la diversité culturelle et son désir de transmettre des messages inspirants à travers sa musique.

Un véritable festin visuel

Le clip « Géants » a été tourné avec une spontanéité rafraîchissante. Ce morceau pop aux influences africaines, notamment l’afrobeat, offre un mélange dynamique de musique créole et caraïbéenne. La vidéo est un véritable festin visuel, mettant en scène de magnifiques chorégraphies dans des lieux emblématiques de Cotonou et Ouidah, ainsi que sur les plages. Elle évoque également l’époque coloniale à travers l’architecture d’une des bâtisses d’Ouidah, offrant ainsi un voyage captivant à travers l’histoire du Bénin.

«C’est un projet que j’ai beaucoup d’enthousiasme à présenter, c’est la première vidéo clip que je tourne au Bénin. Je suis très contente de faire participer les danseurs et chorégraphes béninois qui ont été professionnels», a exprimé avec sourire Tyldah qui est très heureuse d’avoir pu réaliser ce projet dans son pays natal.

Les influences de sa culture béninoise

Pour la chanteuse, son objectif était que les mélomanes écoutent cette chanson, regardent ce clip et se disent, eux aussi, qu’ils se sentent comme des « géants ». Parce que, dit-elle, « dans la vie, chacun a un destin et on est juste là pour faire ce qu’on a à faire et pas ce que les autres nous disent de faire. Il faut suivre son destin et il faut s’entourer des bonnes personnes. Il faut être avec les gens qui nous portent et éliminer la négativité ».

C’est pourquoi, avec ce tournage entre Cotonou et Ouidah qui mêle les influences de sa culture béninoise à celles de La Réunion en France, l’amour de Tyldah pour son pays natal transparaît dans chaque note, chaque danse et chaque image captivante de la vidéo.

« J’aime reproduire ce que j’ai en tête. J’ose espérer qu’il y ait un public comme moi qui aime ce type de musique et la spontanéité », a-t-elle justifié.

Kmal radji, compagnon et soutien de taille

Tyldah est soutenue dans son parcours artistique par Kamal Radji, son compagnon et son partenaire musical. Ensemble, ils forment un duo parfaitement synchronisé, animé par la volonté de repousser les frontières de la musique béninoise.

« Notre objectif est de créer une expérience sonore unique, de repousser les limites et d’inspirer la jeunesse béninoise à voir la musique d’une manière différente », a confié Kamal Radji, qui décrit ce projet comme une marche à la rencontre de nouveaux horizons, une recherche qui ouvre les portes d’une nouvelle expérience musicale au Bénin.

Kamal Radji, qui accompagne l’artiste depuis plus de cinq ans, souhaite que sa musique inspire les jeunes Béninois et les pousse à découvrir une autre facette de la musique. Son objectif est de permettre à chacun de se réapproprier les territoires musicaux et de voir la musique d’une manière innovante.

Les amoureux de la musique béninoise peuvent se réjouir de découvrir une nouvelle facette de Tyldah, une artiste déterminée à faire vibrer les cœurs et à répandre des messages d’amour, d’authenticité et de persévérance à travers sa voix enchanteresse.