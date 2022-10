Twitter: vous devrez bientôt payer 20€ par mois pour la certification des comptes

Alors que les premiers licenciements décrétés par Elon Musk se préparent, le nouveau propriétaire du réseau social aurait une idée pour faire rentrer de l’argent dans les caisses : faire payer un abonnement à 20 dollars par mois à certains utilisateurs.

Elon Musk est désormais propriétaire de Twitter, et les choses changent vite. Après avoir tweeté, « L’oiseau est libre », il a officialisé son rachat. Tout d’abord, il a licencié l’ancienne direction, à peine arrivé. Mais, c’est loin d’être la seule décision du nouveau Chief Twit.

Divers rapports publiés dimanche soir suggèrent que Twitter commencera bientôt à facturer des frais mensuels compris entre 5 et 20 dollars pour qu’un titulaire de compte affiche un badge de vérification bleu. Selon The Verge, Twitter Blue deviendrait une offre à 20 dollars par mois, qui permettrait de vérifier les utilisateurs. Ils obtiendraient dès lors le fameux badge bleu de certification. De plus, l’abonnement ne serait pas optionnel pour conserver la certification, selon nos confrères : « d’après le plan envisagé, les utilisateurs vérifiés auraient 90 jours pour souscrire à l’abonnement, ou perdraient leur certification ».

Elon Musk n’a pas confirmé ni nié les informations de The Verge : il n’y a pour l’instant pas eu de réaction officielle. Mais, le milliardaire avait, seulement quelques heures avant la publication de l’article, annoncé son envie de changer la certification sur la plateforme. Dans un tweet publié sur Twitter le 30 octobre, il expliquait que « tout le processus de vérification est en train d’être revu ».

The whole verification process is being revamped right now — Elon Musk (@elonmusk) October 30, 2022

Ce n’est pas tout : The Verge a également appris que les employés travaillant sur le nouveau plan d’abonnement auraient été informés dimanche 30 octobre qu’ils avaient jusqu’au 7 novembre pour lancer la nouvelle offre. S’ils n’y arrivent pas, ils seront virés, selon le journal.