Twitter lance enfin les tests de la fonctionnalité « modifier un tweet »

Adieu les fautes de frappe et de grammaire ! Fini les erreurs de correction automatique à gros doigts et le désespoir textuel ! Il aura fallu des années de débats endiablés avant que Twitter n’ose passer le cap de tester un bouton pour modifier les tweets après publication.

Twitter (TWTR) a déclaré, jeudi matin, que certains utilisateurs pourraient commencer à voir des tweets édités dans leur flux parce qu’il teste le bouton d’édition tant attendu. « C’est en train de se produire et tout ira bien », a déclaré l’entreprise.

Dans un billet de blog publié jeudi, la société a indiqué que les tweets édités étaient testés en interne et que la fonctionnalité serait étendue aux abonnés de son service payant Twitter Blue dans les semaines à venir. Les utilisateurs qui ne font pas partie du groupe de test pourront également voir les tweets modifiés sur la plateforme.

« Les Tweets pourront être édités quelques fois dans les 30 minutes suivant leur publication », a ajouté l’entreprise. « Les Tweets édités apparaîtront avec une icône, un horodatage et un libellé afin que les lecteurs sachent clairement que le Tweet original a été modifié. » Les lecteurs seront également en mesure de voir les versions antérieures du tweet.

Twitter a déclaré en avril qu’il testait une fonction de modification depuis un an, et qu’elle serait disponible pour les abonnés de son service premium, Twitter Blue, dans les mois à venir. Cette annonce est intervenue le jour même où la société a annoncé l’arrivée d’Elon Musk à son conseil d’administration, et après qu’il ait demandé à ses abonnés s’ils souhaitaient disposer d’un bouton de modification sur la plate-forme. Lorsqu’il a confirmé que la fonction d’édition était en préparation, Twitter a également déclaré : « Non, l’idée ne nous est pas venue d’un sondage. »