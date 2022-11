Twitter ferme tous ses immeubles de bureaux alors que les employés démissionnent en masse

Twitter « ferme ses bureaux » après que le serment de loyauté d’Elon Musk a provoqué une vague de démissions. L’entreprise technologique a du mal à retenir ses employés après que Elon Musk leur a demandé de signer un engagement à travailler « de longues heures à haute intensité ».

La crise chez Twitter a atteint de nouveaux sommets vendredi, alors que des centaines d’employés auraient rejeté l’ultimatum d’Elon Musk de continuer à travailler pour l’entreprise, menaçant sa capacité à continuer à fonctionner. Alors que l’entreprise fermait temporairement ses bureaux au personnel, les utilisateurs de Twitter ont commencé à faire leurs adieux et à se relier à des comptes sur d’autres plateformes.

Jeudi après-midi, Twitter a prévenu tous les employés que les bâtiments de l’entreprise étaient temporairement fermés et inaccessibles, même avec un badge, d’après un courrier interne publié par plusieurs médias américains.

« Les bureaux rouvriront lundi 21 novembre. Merci pour votre flexibilité. Merci de continuer à vous conformer au règlement interne en vous abstenant de discuter d’informations confidentielles sur les réseaux sociaux, avec la presse ou ailleurs », indique le message.

« Se donner « à fond, inconditionnellement »«

Les employés avaient jusqu’à 14 heures jeudi pour sélectionner « oui » sur un formulaire Google à la question de savoir s’ils voulaient rester sur Twitter, selon les rapports de The Verge et du New York Times entre autres. Au lieu de cela, les employés ont commencé à publier des messages d’adieu à ce qui a été décrit comme une avalanche d’emojis de salut.

La moitié des 7 500 employés du groupe californien ont déjà été licenciés il y a deux semaines par le multimilliardaire, et quelque 700 salariés avaient déjà démissionné pendant l’été, avant même d’être sûrs que l’acquisition aurait lieu.

Jeudi soir, de nombreux utilisateurs du réseau social, notamment des ex-collaborateurs, des journalistes et des analystes, se demandaient donc si la fin de Twitter serait proche, et le hashtag #RIPTwitter était en tendance vendredi matin.