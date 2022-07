Twitter face à une panne mondiale et inaccessible à des milliers d’utilisateurs

Un problème, pour l’heure inconnu, a empêché les internautes européens et américains d’accéder au réseau social pendant plusieurs minutes ce jeudi 14 juillet.

Une vaste panne a temporairement affecté jeudi l’accès à Twitter, de nombreux utilisateurs dans le monde se retrouvant confrontés à un message d’erreur, nouvelle turbulence pour le réseau social déjà englué dans une bataille avec Elon Musk. L’étendue de la panne n’était pas immédiatement connue et la plateforme n’avait pas répondu à une sollicitation de l’AFP. Mais des internautes aux Etats-Unis, en France, en Irak et en Libye, ont rapporté ne plus pouvoir accéder à la plateforme.

55 000 signalements recensés

Aux environs de 14 heures GMT, un pic de signalements a été constaté sur Downdetector, qui a recensé près de 55.000 signalements d’internautes empêchés de se servir de la plateforme. Le réseau social à l’oiseau bleu semble de nouveau accessible depuis 14h45.

Durant la panne, plusieurs utilisateurs ont été déconnectés de la plateforme aux 230 millions d’inscrits. Les utilisateurs se sont également retrouvés confrontés à un message d’erreur. Les utilisateurs de Twitter n’ont pas manqué de réagir avec humour à la panne après que l’accès a été rétabli.