Twitter: Elon Musk détrône Barack Obama et devient la personne la plus suivie du réseau

L’homme le plus riche du monde, Elon Musk, fait partie désormais des six personnalités qui dépassent les 100 millions d’abonnés sur Twitter. Il est devenu la personne la plus suivie sur Twitter, dépassant l’ancien président américain Barack Obama.

Elon Musk, le célèbre PDG de Tesla, SpaceX et Twitter, vient de franchir un nouveau cap sur les réseaux sociaux en devenant la personnalité la plus suivie sur Twitter. De sources concordantes, le milliardaire américain a dépassé l’ancien président Barack Obama, comptabilisant plus de 133,05 millions d’abonnés contre 133,04 millions pour Obama.

En effet, l’information a été confirmée par plusieurs sources, dont l’investisseur de Tesla, Sawyer Merritt, ainsi que le classement de Wikipédia. Selon Sawyer Merritt, Elon Musk aurait gagné plus de 100 000 abonnés par jour ces dernières semaines, témoignant de la popularité croissante du magnat des affaires sur les réseaux sociaux.

Le podium des personnalités les plus suivies sur Twitter est désormais occupé par Elon Musk en tête, suivi de Barack Obama et du chanteur canadien Justin Bieber avec 113,4 millions d’abonnés. Les deux chanteuses Katy Perry et Rihanna, ainsi que le footballeur Cristiano Ronaldo complètent le top 5, tous avec plus de 108 millions d’abonnés.

Il est à noter que le nombre de followers sur les réseaux sociaux est devenu un indicateur important de la popularité et de l’influence des personnalités publiques. Dans un monde de plus en plus connecté, les réseaux sociaux sont devenus des outils puissants pour atteindre des publics cibles, et les personnalités les plus suivies sont souvent considérées comme des leaders d’opinion influents.