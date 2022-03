Twitter bloque les médias russes RT et Sputnik en Europe

Le réseau social Twitter a annoncé mercredi, avoir bloqué les médias russes RT et Sputnik en Europe. Une décision prise en raison de l’interdiction de ses médias, décidée par les pays membres de l’Union Européenne.

Après Facebook et Instagram, Twitter a décidé d’imposer une restriction formelle à deux médias russes. Le réseau social a bloqué les comptes des médias russes RT et Sputnik dans l’Union européenne, conséquence d’une interdiction décidée par les États membres et entrée en vigueur mercredi.

Les deux médias concernés sont accusés d’être des instruments de « désinformation » de Moscou dans sa guerre contre l’Ukraine, selon la décision des Etats membres de l’UE. Désormais, quand on essaie de consulter les comptes Twitter des deux médias, la mention « Compte à accès restreint » s’affiche.

Elle est suivie du message : ce compte « a été suspendu au Portugal, en Finlande, en Suède, en Irlande, en Slovénie, en République tchèque, en Pologne, en Slovaquie, en Hongrie, en Italie, à Malte, en Allemagne, en Grèce, en Roumanie, aux Pays-Bas, en Bulgarie, en Autriche, au Luxembourg, en Lettonie, au Danemark, en Lituanie, en Croatie, en Estonie, à Chypre, en France, en Espagne, en Belgique, en réponse à une exigence légale ».

Jeudi dernier, Vladimir Poutine annonçait le lancement de son offensive sur l’Ukraine. Depuis une semaine, les bombardements russes se multiplient sur le pays, tandis qu’un million de réfugiés sont déjà partis. Un nouveau round de pourparlers entre les deux parties doit se tenir ce jeudi à la frontière biélorusse.