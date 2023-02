Turquie: violente bagarre entre des footballeurs russes et ukrainiens dans un hôtel

Les joueurs du club russe du FK Chinnik Iaroslavl et de l’équipe ukrainienne du FK Mynaï se sont violemment bagarrés après s’être retrouvés dans un même hôtel en Turquie.

Alors qu’il n’était pas prévu qu’ils se croisent, le club russe FK Chinnik et l’équipe ukrainienne FK Mynaï se sont retrouvés dans le même hôtel en Turquie, à cause du tremblement de terre qui a touché le pays la semaine dernière. Une rencontre qui a déclenché une violente bagarre entre les deux groupes de joueurs dans les couloirs de l’établissement, sur fond de tensions géopolitiques, un an après le début de l’invasion russe en Ukraine.

Un joueur ukrainien aurait frappé un joueur russe qui manquait de respect au personnel de l’hôtel. Cela aurait déclenché une altercation générale, blessant plusieurs personnes. Les médias russes prétendent que certains membres de l’équipe de football Chinnik Yaroslavl auraient subi des séquelles physiques notamment des côtes cassées.

Il a fallu l’intervention de la police locale pour que l’ordre soit finalement rétabli. Une fois que les Ukrainiens ont regagné leurs chambres, certains joueurs russes se seraient à nouveau battus entre eux, les premiers accusant les seconds d’être intervenus pour mettre fin aux échauffourées.

Le club ukrainien FK Mynai a publié un communiqué pour confirmer les incidents et condamner le « comportement honteux » et les « cris provocateurs » des joueurs du Chinnik Iaroslavl.