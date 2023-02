Turquie: le témoignage glaçant d’un joueur qui a survécu au séisme

Dans la presse iranienne, le joueur iranien Ali Gholizadeh, évoluant au Kasımpaşa SK, a livré un témoignage glaçant sur la catastrophe qui a touché la Turquie ce lundi.

Lundi dernier, la Turquie a été touchée par un séisme de magnitude 7.8, suivi de plusieurs répliques, qui a également fait des ravages en Syrie. Selon les derniers bilans, au moins 5000 personnes sont décédées dans les deux pays. Un drame qui a également touché le monde du football puisque plusieurs joueurs se sont retrouvés pris au piège dans le pays de Recep Tayyip Erdoğan. C’est le cas du ghanéen Christian Atsu qui est resté enseveli sous les décombres pendant plusieurs heures avant d’être secouru.

Ali Gholizadeh, joueur du Kasımpaşa SK, club turc, a également subi de plein fouet ce séisme meurtrier. Et l’international iranien est revenu sur cette catastrophe dans la presse iranienne. Son propos est glaçant. “C’est quelque chose qu’on ne peut pas imaginer. Nous avons tous été projetés au sol et contre les murs et nous avons lutté pour sortir de l’hôtel, pendant que les bâtiments environnants étaient en train de s’effondrer. C’était quelque chose d’apocalyptique que je ne peux décrire avec des mots”, a-t-il déclaré, relayé par Footmercato.

Pour rappel, le président truc Recep Tayyip Erdoğan a décrété un deuil national de sept jours. Selon le dernier bilan officiel, plus de vingt-quatre heures après la première des trois secousses, 3 419 ont perdu la vie en Turquie selon l’organisme public de gestion des catastrophes (Afad). On décompte également plus de 20 500 turcs blessés.