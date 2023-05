Turquie: le président Recep Tayyip Erdogan conserve les rênes du pouvoir

- Publicité-

Recep Tayyip Erdogan a été réélu pour un cinquième mandat présidentiel en Turquie, avec 52,1% des suffrages exprimés lors du second tour de l’élection présidentielle. Après sa victoire, le président a appelé à l’unité et à la solidarité, soulignant l’importance de mettre de côté les différends politiques pour réaliser les aspirations de la nation turque.

Ce dimanche, la Turquie a confirmé Recep Tayyip Erdogan dans son rôle de président, lui confiant ainsi les rênes du pouvoir pour les cinq prochaines années. Après vingt ans à la tête du pays, Erdogan a remporté la course électorale en obtenant 52,1% des voix, tandis que son principal adversaire, Kemal Kiliçdaroglu, a recueilli 47,9% des suffrages, selon les résultats annoncés par l’agence officielle turque Anadolu.

Dans son discours adressé à la foule rassemblée devant le palais présidentiel à Ankara, Erdogan a lancé un appel vibrant à l’unité nationale et à la solidarité. Il a souligné l’importance de dépasser les disputes partisanes de la campagne électorale et de se concentrer sur les rêves communs de la nation turque. Le président a exprimé sa volonté de rassembler tous les citoyens, indépendamment de leur affiliation politique, pour travailler ensemble à l’avenir du pays.

Au cours de ses vingt années au pouvoir, Erdogan a été un acteur central dans la politique turque, menant des réformes économiques et sociales tout en suscitant des débats passionnés sur la question de la démocratie et des droits de l’homme. Sa réélection intervient à un moment crucial pour la Turquie, confrontée à de nombreux défis internes et externes, tels que l’économie, les droits de l’homme, les tensions régionales et les relations internationales.

La victoire d’Erdogan souligne la popularité dont il jouit auprès d’une partie importante de la population turque, qui reconnaît les progrès réalisés sous son leadership et apprécie sa politique étrangère assertive. Cependant, certains opposants politiques et groupes de la société civile critiquent son style de gouvernance et s’inquiètent du recul des libertés civiles et des droits fondamentaux.