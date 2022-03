Turquie-Israël: Isaac Herzog à Ankara pour une coopération forte

Le président israélien Isaac Herzog, est en Turquie pour une visite officielle de 48 heures, a annoncé un communiqué de la présidence turque.

Isaac Herzogest arrivé à Ankara ce mercredi 9 mars 2022. Il a été accueilli par le président Recep Tayyip Erdogan, à l’entrée principale du complexe présidentiel. Cette rencontre de 2 jours sera axée sur le renforcement de la coopération diplomatique entre les deux nations. « Au terme de leur entretien en tête-à-tête et des réunions entre les délégations, le chef de l’État turc et son homologue israélien animeront une conférence de presse conjointe« , indique le communiqué officiel.

« Nous ne serons pas d’accord sur tout et les relations entre Israël et la Turquie qui ont certainement connu des hauts et des bas et des moments difficiles ces dernières années, mais nous allons essayer de relancer les relations et de les construire de manière mesurée et prudente », a déclaré M. Herzog juste avant son départ.

La visite, préparée depuis des semaines, intervient alors que les deux pays ont lancé séparément une médiation entre la Russie et l’Ukraine et le conflit pourrait s’immiscer dans leur entretien.

Selon l’Agence Anadolu, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, le chef des Affaires administratives de la Présidence turque, Metin Kiratli, le porte-parole de la Présidence turque, Ibrahim Kalin et le Gouverneur d’Ankara, Vasip Sahin, étaient également présents à la cérémonie.