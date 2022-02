Turquie-EAU: Erdogan en visite officielle à Abou Dabi

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’est rendu aux Emirats Arabes Unis ce lundi, pour une visite de 48 heures. A Abou Dabi, Erdogan va s’entretenir avec son homologue Cheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan sur les relations bilatérales entre la Turquie et les EAU.

Invité par Cheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d’Abu Dhabi, le président turc Recep Tayyip Erdogan est arrivé aux Emirats Arabes Unis ce lundi, accompagné du chef de la diplomatie, Mevlut Cavusoglu, des ministres de l’Intérieur Suleyman Soylu, du Trésor et des Finances, Nureddin Nebati, du Commerce, Mehmet Mus, de l’Industrie et de la Technologie et Cie.

Il sera question pour Erdogan, de discuter des relations bilatérales entre son pays et les Emirats Arabes Unis avec Cheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan. Des discussions seront menées sur les développements régionaux et internationaux, notamment au sujet du maintien de la paix et de la stabilité, rapporte l’agence Anadolu, précisant que des accords seront également signés entre les deux délégations en vue d’améliorer les relations bilatérales.