Turquie: au moins six morts dans une explosion à Istanbul, Erdogan dénonce un « vil attentat »

Une déflagration d’origine inconnue a retenti ce dimanche après-midi dans l’artère commerçante très fréquentée d’Istiklal. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a dénoncé un «vil attentat» qui a fait «six morts et 53 blessés», selon un dernier bilan, dimanche à Istanbul, a-t-il déclaré en direct à la télévision.

Au moins six personnes ont trouvé la mort et 53 ont été blessées ce dimanche en Turquie dans l’explosion d’origine inconnue survenue dans l’artère commerçante d’Istiklal, au cœur d’Istanbul, selon un dernier bilan. «Les premières observations laissent subodorer un attentat terroriste», a affirmé le président, devant la presse, en ajoutant qu’»une femme y serait impliquée», sans autre précision.

Des rumeurs ont couru immédiatement après l’explosion, concernant une attaque suicide, sans aucune confirmation ni preuve. «Les auteurs de ce vil attentat seront démasqués. Que notre population soit sûre que les auteurs seront punis», a-t-il promis, deux heures après l’explosion survenue dans l’artère commerçante d’Istiklal. «Les tentatives de piéger la Turquie et la nation turque dans la terreur ne pourront atteindre leur but ni aujourd’hui ni demain, pas plus que cela a été le cas hier», a assuré le président.

L’explosion s’est produite vers 16h20 (14h20 en Suisse), au moment où la foule dans la rue Istiklal, lieu de promenade prisé le dimanche des Stambouliotes et des touristes, est particulièrement dense. Moins d’une heure après les faits, le Haut conseil audiovisuel turc (RTUK) a d’ailleurs interdit aux médias audiovisuels de diffuser des images de la scène. Selon la vidéaste de l’AFP qui s’est rendue sur place, la police a établi un large cordon de sécurité pour empêcher l’accès à la zone meurtrie par crainte d’une seconde explosion. Un imposant déploiement de forces de sécurité barre également tous les accès.

Selon les images diffusées par les réseaux sociaux du moment de l’explosion, celle-ci est entendue de loin, accompagnée de flammes et déclenche aussitôt un mouvement de panique.

BREAKING: At least 4 dead following explosion in central #Istanbul, Turkey. Looks like it was a bomb explosion.#taksim #istiklal #bomba

pic.twitter.com/geF9jeXtDK