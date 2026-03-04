Tunisie : un riche homme d’affaires et un ex-Premier ministre condamnés pour corruption

Le 2 mars 2026, la chambre criminelle spécialisée de Tunis a rendu un verdict marquant dans une affaire de corruption très suivie : l’homme d’affaires Marouane Mabrouk, l’ancien chef du gouvernement Youssef Chahed et cinq anciens membres du gouvernement ont été condamnés à six ans d’emprisonnement.

Le 2 mars 2026, la chambre criminelle spécialisée de Tunis a rendu un verdict marquant dans une affaire de corruption très suivie : l’homme d’affaires Marouane Mabrouk, l’ancien chef du gouvernement Youssef Chahed et cinq anciens membres du gouvernement ont été condamnés à six ans d’emprisonnement.

Le dossier porte sur des soupçons liés à la levée du gel des avoirs détenus par Mabrouk auprès de l’Union européenne, une décision qui avait déclenché de nombreuses interrogations et procédures judiciaires depuis plusieurs années.

Selon les comptes rendus de l’audience, certains protagonistes étaient présents en détention tandis que d’autres, dont l’ancien Premier ministre Youssef Chahed, ont été condamnés par contumace. Plusieurs coaccusés ont, pour leur part, été frappés de la même peine.

Publicité

Les jugements couvrent un ensemble d’accusations évoquant détournement de fonds, blanchiment et octroi d’avantages indus, et interviennent après une instruction qui a mobilisé la scène politique et médiatique tunisienne depuis plusieurs mois. Des relaxes ou non-lieux ont également été prononcés pour certains prévenus dans le cadre de ce même dossier.

Contexte et retentissement

Ce procès s’inscrit dans une série d’affaires visant des acteurs économiques et politiques influents, confrontés à un renforcement de la vigilance judiciaire ces dernières années ; les verdicts ont été perçus comme un signal fort par les observateurs nationaux et internationaux.

La décision du 2 mars relance les questions sur les suites judiciaires attendues — voies de recours, exécutions des peines et répercussions politiques — alors que les différents protagonistes et leurs conseils étudieront, selon toute probabilité, les options d’appel.