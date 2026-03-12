Benin Web TV
Tunisie : l’ex‑président de la fédération de football, Wadie Jary dans un état critique

L’ancien patron de la Fédération tunisienne de football, Wadie Jary, a connu une détérioration brutale de son état de santé après avoir observé une grève de la faim durant une semaine. Face à l’aggravation de son état, il a été évacué en urgence vers une unité de réanimation cardiologique à Tunis.

Ce geste désespéré illustre une nouvelle intensification du conflit qui l’oppose aux magistrats tunisiens. Sur le plan judiciaire, la situation demeure figée : la condamnation à trois ans de prison ferme pour des irrégularités administratives a été confirmée en appel, une peine que Jary et son entourage rejettent fermement.

Refusant le verdict sur le fond, l’ancien dirigeant invoque des vices de procédure et parle d’un acharnement qu’il juge injustifié. S’il admet des manquements dans la gestion administrative, il soutient néanmoins qu’aucune perte financière pour l’État n’a été prouvée et qu’il n’a pas tiré d’enrichissement personnel de ces faits.

La défense et la portée politique de la protestation

Par ce jeûne, Wadie Jary cherche à déplacer le débat vers la légitimité des poursuites dont il fait l’objet, espérant attirer l’attention sur ce qu’il présente comme des procédures entachées d’irrégularités. Son hospitalisation met en lumière l’enjeu humanitaire et politique de cette affaire, dont l’évolution reste suivie de près par ses partisans.

