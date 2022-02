Tunisie: le Conseil Supérieur de la Magistrature désormais fermé

Les forces de sécurité tunisiennes ont fermé dimanche, les portes du Conseil Supérieur de la Magistrature. Pour le président du Conseil Youssef Bouzakher, il s’agit d’une nouvelle agression totalement intolérable.

Au micro de la radio privée IFM, le président du Conseil Supérieur de la Magistrature Youssef Bouzakher, a annoncé que le siège du Conseil a été fermé par les forces de l’ordre. Ce qui, d’après ses propos, est ‘une nouvelle étape d’agression contre le conseil, de l’éclatement des institutions de l’Etat et de la prise du pouvoir judiciaire ». « Des mesures adéquates seront prises une fois que les raisons de cette action seront claires », a-t-il ajouté.

« Le CSM (Conseil supérieur de la magistrature) appartient au passé à partir de ce moment », a déclaré dimanche 6 février le président de la Tunisie, Kaïs Saïed, dans une vidéo diffusée dans la nuit où on le voit discuter avec des ministres. Kaïs Saïed accuse le CSM de corruption et d’avoir ralenti des procédures, dont les enquêtes sur les assassinats de militants de gauche survenus en 2013. Cependant, le président du Conseil Supérieur de la Magistrature Youssef Bouzacker s’est inscrit en faux contre les accusations du président Kaïs Saïed qui a traité l’organe d’impartial et a annoncé sa dissolution, le samedi 5 février 2022.

Youssef Bouzacker prend le contre-pied de Kaïs Saïed

Dans une déclaration dimanche, il a réfuté toutes les accusations du président tunisien. Le conseil continuera « à s’acquitter de ses tâches », a déclaré Youssef Bouzacker, soulignant qu’il n’y a aucune légitimité, constitutionnelle ou même réaliste pour dissoudre cet organisme à ce moment particulier ».

« Nous serons toujours présents jusqu’à l’élection du Conseil supérieur de la magistrature conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi régissant le conseil (il sera élu par le parlement suspendu par une décision de Saïd).« , a-t-il rassuré.

Kaïs Saïed renforce son pouvoir

Le président Kaïs Saïed concentre tous les pouvoirs depuis le 25 juillet 2021. En pleine crise socio-économique et sanitaire et après des mois de blocage politique, Kaïs Saïed, élu au suffrage universel fin 2019, avait invoqué le 25 juillet un « péril imminent » pour limoger le Premier ministre, suspendre les activités du Parlement et reprendre en main le pouvoir judiciaire.

Le 22 septembre, le président Kaïs Saïed, a pris des dispositions exceptionnelles portant organisation du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, qui ont fait l’objet d’une série de décrets publiés dans le Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT). Des mesures exceptionnelles qui ont suscité l’indignation du parti Al-Massar. Dans un communiqué de son bureau politique, Al-Massar a rejeté toute suspension de la Constitution de 2014. Elle s’insurge contre la gestion de la période exceptionnelle.