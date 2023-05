Tunisie: la garde nationale déjoue 12 opérations de migration irrégulière

- Publicité-

Dans la nuit du 28 au 29 avril, les unités de la garde nationale tunisienne ont mis en échec douze opérations de migration irrégulière et secouru 238 migrants clandestins.

Les unités de la garde maritime tunisienne ont déjoué six opérations de migration irrégulière au Sahel, sauvant soixante-huit Tunisiens et saisissant une barque. Les unités de la garde maritime dans les régions de Sfax et de Mahdia ont également mis en échec six opérations de migration irrégulière, secourant 170 migrants, dont vingt-deux Tunisiens et 148 Subsahariens.

Dans le cadre des efforts de lutte contre la migration irrégulière par voie terrestre, les unités de la garde nationale de Sbeïtla ont également arrêté, dans la nuit du 28 au 29 avril, deux personnes qui aidaient quatre subsahariens à quitter la ville de Kasserine à bord d’un camion.

- Publicité-

La Tunisie est confrontée depuis des années à un important flux migratoire irrégulier, en particulier en provenance d’autres pays d’Afrique, et a intensifié ses efforts pour lutter contre ce phénomène dangereux pour les migrants et souvent lié à des réseaux criminels.