Tuerie dans le Maine : l’auteur présumé, Robert Card, retrouvé mort aux États-Unis

L’auteur présumé de la tragique tuerie survenue mercredi dans le Maine, au nord-est des États-Unis, ayant coûté la vie à 18 personnes, a été découvert mort, mettant fin à une intense chasse à l’homme qui a duré deux jours.

Les médias américains ont rapporté que l’auteur présumé de la tuerie survenue au Maine le 25 octobre, Robert Card, a été retrouvé mort le 27 octobre. L’attaque avait coûté la vie à 18 personnes et avait déclenché une intense chasse à l’homme qui a duré deux jours.

Robert Card, un homme âgé de 40 ans et réserviste de l’armée, était devenu le principal suspect de cette tragédie. La découverte de son corps sans vie a laissé des questions sans réponse, car il présentait des signes d’une blessure par balle, ce qui suggère la possibilité d’un suicide. Les autorités enquêtent sur les circonstances entourant sa mort, alors que la communauté cherche à comprendre les raisons qui ont poussé cette attaque meurtrière.

La tuerie avait profondément secoué la région, suscitant des réactions de tristesse et de soutien envers les victimes et leurs familles. Les enquêteurs avaient travaillé sans relâche pour identifier l’auteur de cette tragédie et pour assurer la sécurité de la communauté.