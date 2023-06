« Tu n’avais que 33 ans », Claudy Siar pleure l’humoriste camerounais Cabrel Nanjip Nyamton

- Publicité-

Tel un choc assourdissant, la triste nouvelle du décès de l’humoriste camerounais Cabrel Nanjip Nyamton a résonné en ce matin du jeudi 15 juin, provoquant une onde de réactions émues. Parmi celles-ci, le journaliste et animateur de renom, Claudy Siar, qui a également exprimé sa douleur au travers d’une publication poignante sur sa page Facebook.

Le monde de l’humour camerounais est plongé dans la tristesse suite au décès tragique de Cabrel Nanjip Nyamton, survenu ce jeudi 15 juin 2023. L’humoriste est décédé suite à un accident qui s’est produit aux alentours de 9h13 sur l’axe Douala-Yaoundé, entre Pouma et Edea, à Boumnyebel.

Depuis l’annonce de cette triste nouvelle, les réactions émues affluent de la part des célébrités africaines. Charlotte Dipanda, Tenor, Grand P, Ariel Sheney, Mix Premier et bien d’autres ont exprimé leur peine et leur choc face à cette perte. Dans la foulée, Claudy Siar, le journaliste et animateur de RFI, a également réagi à la mort de Cabrel dans un post sur sa page Facebook.

- Publicité-

« Tu n’avais que 33 ans repose en paix… et que la terre te soit légère« , a écrit l’animateur de Couleur Tropicale sur RFI, exprimant ainsi son profond chagrin, avant de présenter ses condoléances à la famille de l’humoriste. « Condoléances à sa famille et aux personnes de la localité de Bangangté endeuillée« , a-t-il ajouté.

Cabrel Nanjip Nyamton laisse derrière lui un héritage humoristique qui a su conquérir les cœurs des Camerounais. Son talent unique et sa créativité ont fait de lui l’une des figures incontournables de l’humour sur les réseaux sociaux. Sa disparition précoce est une perte immense pour le pays et pour tous ceux qui ont été touchés par son talent. Les hommages se multiplient, témoignant de l’impact qu’il a eu dans le domaine de l’humour et de sa popularité grandissante.

Articles similaires