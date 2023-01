« Tu me rendras meilleur »: l’ex-attaquant de Man Utd accueille Messi dans le club saoudien

L’ancien attaquant de Manchester United, Odion Ighalo, a exprimé son désir de jouer aux côtés de Lionel Messi à Al-Hilal en championnat saoudien.

Ighalo, qui joue actuellement pour Al-Hilal, a déclaré que ce serait un rêve devenu réalité pour lui de jouer aux côtés du capitaine argentin. Selon la star nigériane, le septuple vainqueur du Ballon d’Or le rendra meilleur. « Bien sûr, Messi est le bienvenu ici. C’est le beau rêve de tous les joueurs du monde de jouer avec Messi. Il est l’un des meilleurs de la planète », a déclaré Ighalo à Sky Sports.

« Sa présence fera de moi un meilleur joueur et marquera beaucoup plus de buts pour Al Hilal. Il nous aidera à gagner plus de trophées et à développer ce jeu dans ce pays« , a-t-il ajouté.

En fin de contrat avec le PSG à la fin de la saison, Lionel Messi a été annoncé ces dernières semaines en Arabie Saoudite. La superstar argentine a été associée à Al-Hilal, club rival d’Al Nassr qui a recruté cet hiver Cristiano Ronaldo. Selon Mundo Deportivo, Al-Hilal est prêt à offrir au vainqueur de la Coupe du monde 2022 la somme colossale de 300 millions de dollars (247,4 millions de livres sterling) par an pour jouer dans la Saudi Pro League.