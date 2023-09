« Tu l’as tué… », Naira Marley au cœur d’une grosse polémique après le décès du rappeur Mohbad

Au Nigéria, l’artiste Naira Marley et patron du label Marlian Records se trouve actuellement une cœur d’une vive polémique à la suite du décès du jeune rappeur Mohbad.

La nouvelle de la tragique disparition du chanteur et rappeur nigérian Ilerioluwa Oladimeji Aloba, mieux connu sous le nom de Mohbad, a secoué le monde de la musique nigérian. Mais ce qui aurait dû être un moment de deuil et de recueillement s’est transformé en une polémique, avec des menaces de mort et d’accusations dirigées vers son ancien mentor, Naira Marley.

Les circonstances entourant la mort de Mohbad demeurent encore floues, mais il est indéniable que la relation entre le défunt artiste et Naira Marley s’était détériorée depuis un certain temps. En 2022, les deux artistes se sont disputés publiquement dans des circonstances peu amers, Mohbad affirmant que sa vie était en danger. Des rumeurs circulaient également selon lesquelles les partisans de Naira Marley avaient causé des problèmes à Mohbad.

Depuis l’annonce du décès de Mohbad, les réseaux sociaux se sont enflammés, avec de nombreux fans et mélomanes exprimant leur colère envers Naira Marley. La section commentaires de ses comptes sociaux a été inondée de menaces de mort et de commentaires incendiaires.

« Tu vas payer pour ce type, je le jure sur ma vie. Tes jours sont comptés. Tu vas bientôt rejoindre Mohbad », « Naira, si vous êtes impliqué dans la disparition de Mohbad, je prie pour vous. Vos propres enfants, vos filles et vos fils ne vivront pas jusqu’à 27 ans. Votre joie se transformera en cendres dans votre bouche. Vous chercherez des larmes et vous ne les verrez pas… », « À partir d’aujourd’hui, je prophétise que les Marliens commenceront à diminuer et à ne plus jamais augmenter« , peut-on entre autre lire dans les commentaires.

Réaction de Naira Marley après le décès de Mohbad

Alors que la polémique continue de s’enfler, le patron de Marlian Records, a finalement rompu son silence sur la mort de Mohbad. Naira a partagé un emoji déchirant dans ses stories Instagram, exprimant ainsi son chagrin et son innocence.

Faut-il le rappeler, la relation tumultueuse entre Mohbad et Naira Marley a été l’une des plus médiatisées de l’industrie musicale nigériane. Bien que les détails exacts de leur séparation et de leurs désaccords restent obscurs, il est indéniable que la colère et le deuil de la communauté musicale se sont concentrés sur Naira Marley depuis la tragédie.

