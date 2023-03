« Tu fais buzz d’alignement d’enfants sans père », Love gugu démonte à nouveau Yvidero

Love Gugu s’est invitée dans le débat qui oppose actuellement la chanteuse Vitale et Yvidero. Réputée pour ses prises de paroles brutales, la blogueuse et transgenre ivoirienne a pris partie et s’en est violemment pris à l’animatrice Yvidero qu’elle a traité même de mère de plusieurs enfants de pères différents.

Le torchon brûle depuis quelques heures entre la chanteuse Vitale et la web humoriste Yvidero. Traitée de « Reine des mariages forcés » par Yvidéro et ses chroniqueurs lors du récent numéro de l’émission Yvideroshow’s, la chanteuse coupé-décalé Vitale est sortie de ses gonds pour exprimer sa colère.

Irritée par les propos désobligeants tenus par l’animatrice et ses chroniqueurs, la nouvelle fiancée de Marco Versace a réagi dans une vidéo dans laquelle elle a réglé ses comptes avec la web humoriste et ses chroniqueurs. « Moi, c’est parce que je n’ai pas de talent que je fais des buzz, il est malade ou il est maudit ? Patrick Edoouard-là, chi** vert qui te suit tous les jours-là, il est assis et puis il ouvre ses testi*** pour dire que oui, parce que moi je n’ai pas de talent, parce que je ne vaux rien, que je fais des buzz, il est malade ?…’’.

« …Vous voulez que je parle ? On est dans Abidjan-là et on se connait en détails, chacun connait le gars de chacun, toi-même Yvidero-là, je connais tes relations, donc évite ça, je sais où tu manges, je sais où tu dors, qu’on se respecte… Quand on se dit bonjour, bonsoir, que ça s’arrête là… », a-t-elle lancé à Yvidero.

Alors que cette sortie de Vitale continue de faire des vagues sur la toile, Love Gugu qui ne rate jamais l’occasion de s’en prendre à Yvidero a profité pour faire parler d’elle. Dans une vidéo sur ses réseaux sociaux, la blogueuse et transgenre a une fois encore tiré à boulet rouge sur l’animatrice. « Les gens se marient et toi ça te fait mal. Vitale au moins a fait Buzz de mariage toi tu fais Buzz d’alignement d’enfants sans père« , a-t-elle lancé.

Ce n’est pas la première fois que Love Gugu s’en prend à la web humoriste Yvidero. La blogeuse et transgenre s’est même révélée au grand public suite à un scandale d’homosexualité avec la web influenceuse Yvi.

« Yvidéro, toi et moi, on a commencé à b… de 21 heures 30 à 3 heures 30. Je t’ai b… tu es une lesbienne… Et puis, je vais citer toutes les personnes avec qui tu as couchées. Je ne suis pas la première personne avec qui tu as couchée. Oui Yvidéro (…) Je ne peux pas mentir », avait-elle révélé dans une vidéo publiée sur la toile. Une affaire rocambolesque qui s’est achevée devant les tribunaux.

Très irritée, Yvidero avait porté plainte contre Love Gugun à l’époque. Cette dernière avait été arrêtée avant d’être libérée après un procès qui s’est tenu au Tribunal du Plateau.

Dans une vidéo, elle a exprimé sa colère en attaquant l’humoriste et animatrice ivoirienne. Lors de son émission du vendredi dernier, Yvidéro a présenté une rubrique intitulée « Vitale : la reine des mariages forcés ? », sans toutefois mentionner clairement le couple formé par Vitale et Marco Versace. Cependant, le titre de la rubrique était suffisamment suggestif et les chroniqueurs ont lancé des attaques virulentes contre la chanteuse.