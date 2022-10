« Tu dois être condamnée avec … », le procureur promet une lourde peine contre Cynthia Fiangan

Le procureur de la République a fait sa réquisition contre Cynthia Fiangan incarcérée pour diffusion de ses s3xtapes sur ses réseaux sociaux.

La célébrité camerounaise des vidéos explicites, Christelle Atanganan, alias Cynthia Fiangan, sera bientôt fixée sur son sort. A l’ouverture de son procès ce mercredi 5 octobre 2022, le procureur de la République a promis une peine d’emprisonnement lourde qui sera connue le 19 Octobre 2022.

« Tu dois être condamné avec dernière énergie »

« Biloa, je m’adresse à toi. Tu n’es qu’une gamine. Tu n’as encore rien compris de la vie… la femme est l’espoir, la vie. Tu as perdu cette dignité. Tu as publié ton corps. Tu as besoin d’un suivi psychologique. C’est regrettable que tu aies opté pour l’argent au lieu d’aller à l’école pour te perfectionner à la haute couture. C’est regrettable ! Tu dois être condamné avec dernière énergie pour servir d’exemple…», a déclaré le Procureur de la République, Mairo Épouse Menga.

Dans sa plaidoirie, le conseil de défense a reconnu les erreurs de la jeune femme et demande l’indulgence en raison de son jeune âge. « Nous sommes tous d’accord en tant que parents que l’attitude de cette jeune fille ne fait pas honneur à quiconque. Nous condamnons ces actes. Mais madame la Présidente, ce n’est pas pour autant qu’on doit jeter l’enfant avec l’eau du bain… Il faut la renvoyer chez elle… », a imploré la défense. Après trois heures de réquisitions et de plaidoiries, la délibération a été renvoyée au 19 Octobre 2022.

Devenir actrice de porn0

En prison depuis juillet 2022, la tiktokeuse camerounaise Cynthia Fianga nourrit l’ambition de devenir actrice de porn0. Pour atteindre ses objectifs, la jeune fille a publié des vidéos très osées montrant ses parties intimes. Il n’en fallait pas plus pour que la camerounaise Christelle Atangana, alias Cynthia Fiangan s’attire la foudre des internautes au point d’attirer la réaction de la justice.

Encore appelée chocolat de Mer, la tiktokeuse camerounaise Cynthia Fiangan s’est fait connaître sur les réseaux sociaux à cause des vidéos dans lesquelles elle s’affiche en pleins ébats s3xuels avec un homme très âgé.