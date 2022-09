« Tu as tué mon garçon et tu veux me tuer »: Dandy Lou, la Grand-mère d’Arafat à Tina Glamour

Plus de trois ans après le décès tragique de Ange Didier Houan alias Dj Arafat, une vidéo étrange de la grand-mère du regretté artiste vient de faire surface. Dandy Lou accuse sa fille Tina Glamour d’avoir contribué au décès de son petit-fils.

C’est désormais un secret de polichinelle. La relation entre Dandy Lou et sa fille Tina Glamour bat du plomb dans l’aile depuis quelques années. Tout s’est empiré après la mort d’Arafat qui semblait entre plus proche de sa grand-mère que sa mère Valentine Logbo. L’on se rappelle encore que plusieurs proches d’Arafat avaient révélé que Tina Glamour a contribué d’une manière ou d’une autre aux déboires du président de la chine.

Visiblement déçue de sa fille, Dandy Lou qui réside aux Etats-Unis vient de faire une vidéo dans laquelle elle accuse clairement sa propre fille Tina Glamour d’être à l’origine de la mort tragique de son petit-fils Arafat. Elle a révélé qu’un mois avant le décès de son petit-fils, Tina Glamour lui avait envoyé un message audio dans lequel elle a dit beaucoup de choses assez graves.

« Ma fille Valentine, il faudrait que tu apprennes à aimer les gens que tu dis aimer de leur vivant. Tu as dit que la mort de quelqu’un ne vient pas de loin, c’est toujours à côté. Mais ma fille, je suis heureuse que tu aies dit ça. Mais, ma fille, la mort de Didier est venue d’où? A ce que je sache, je n’ai jamais maudit mon petit-fils de son vivant, je ne me suis jamais fâchée contre toi. Quelles étaient tes relations avec lui ? Si j’ai bonne mémoire, tu as passé tout le temps à le persécuter, à le maudire nuit et jour, aller faire pipi devant sa résidence », a lâché Dandy Lou dans sa vidéo.

Très en colère, la grand-mère d’Arafat ajoute par la suite que Tina Glamour a précipité son petit-fils dans la tombe. « Le pouvoir de mère que tu as eu pour tuer ce garçon, j’ai ce pouvoir, mais je ne vais pas l’utiliser contre car il suffirait tout simplement que je mette en colère contre toi, me mettre à te maudire, tu périras à la minute comme tu l’as fait à ce petit. Tu as tué mon garçon et tu veux me tuer. Il faut te repentir, reconnais que tu as contribué à la mort bizarre de ce garçon », déclare-t-elle.